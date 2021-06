Nokia-Aktie stürzt während Lumia-Event ab

Das laut Nokia "innovativste Smartphone der Welt" finden zumindest die Börsianer nicht so toll: Noch während der Präsentation rauschte die Aktie in Helsinki um knapp 13 Prozent auf rund zwei Euro ab, berichtet Financial Times Deutschland. Tiefpunkt ist das für Nokia dennoch keiner, denn das Papier lag Mitte Juli beim Allzeittief von 1,33 Euro. An der NASDAQ verlor das Nokia-Papier 11,31 Prozent an Wert.

Nokia hat am Mittwoch Nachmittag sein neues Flaggschiff-Modell Lumia 920 mit Windows Phone 8 präsentiert (