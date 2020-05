Nokia droht in Indien Milliarden-Steuernachzahlung

Indien fordert vom finnischen Telekommunikationskonzern Nokia eine Steuernachzahlung in Höhe von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro. Seit 2006 seien Nach- und Strafzahlungen von 210 Milliarden Rupien aufgelaufen, berichtete die „Times of India“ am Dienstag. Nokia und die indischen Finanzbehörden liegen seit Wochen über Kreuz.