Nokia ist am Freitag endgültig Geschichte

Der Verkauf wird am 25. April mit geringfügigen Adaptierungen des ursprünglichen Vertrags abgeschlossen. Das teilte Microsoft im firmeneigenen Blog mit. Die Übernahme werde Microsoft dabei helfen, Innovationen und Marktpenetration durch Windows Phone voranzutreiben. Auch freue man sich bereits darauf, die nächste Milliarde an Kunden mit Microsoft-Services via Nokia-Telefonen zu verbinden.