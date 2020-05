Nokia setzt auf Karten und Navigationsdienste

Am Montag teilte das Unternehmen mit, dass seine Navigationseinheit „Here“ die Entwicklung von „intelligenten Karten“ für Autos vorantreiben will. Derartige als multifunktionale Plattform konzipierte Geräte sollen in Zukunft Autofahrern im Selbststeuermodus ihres Fahrzeugs eine Palette von Diensten, von Navigation bis Unterhaltung bieten. Als Hauptpartner nannte die Mercedes-Benz-Einheit von Daimler.

Mit an Bord bei der Entwicklung der neuen Lösungen sind weiters die Auto-Ausrüster Continental Corporation und Magneti Marelli. Wohl kein Zufall ist die Involvierung von Daimler: Ende August lief der erste in Finnland gebaute A-Klasse Mercedes bei Valmet in Uusikaupunki vom Stapel.