Nokia: Streit über Bonus für Stephen Elop

Auf Druck verschiedener Medien veröffentlichte Nokia vergangenen Freitag Details zu den Bonuszahlungen für Elop. Den Angaben zufolge gleichen die Bonusklauseln denen seines Vorgängers. Kurz danach berichtete der Helsingin Sanomat laut Forbes aber, dass diese Angaben nicht ganz der Wahrheit entsprechen, was Nokia nun auch bestätigte.

In Elops Vertrag findet sich demnach ein Abschnitt, durch den er sofort Anspruch auf Bonuszahlungen erhält, sofern sich die „Kontrollsituation“ im Konzern ändert. Genau das sei mit dem Microsoft-Deal eingetreten, was zu der umfangreichen Zahlung an ihn führte. Elops Vorgänger Olli-Pekka Kallasvuo hatte laut der Zeitung keinen derartigen Passus in seinem Vertrag.