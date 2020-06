Nokia überrascht mit Quartalsergebnis

Der strauchelnde finnische Handyriese Nokia hat im dritten Quartal mit einem Gewinn überrascht. Dank starker Verkäufe vor allem von günstigeren Handys sei ein Überschuss je Aktie von 0,03 Euro verzeichnet worden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns vom Donnerstag. Der Umsatz lag mit neun Milliarden Euro ebenfalls über den Erwartungen. Die Aktie, die vor Bekanntgabe der Quartalszahlen leicht im Plus lag, baute ihre Gewinne auf ein Plus von 7,6 Prozent aus.

Erste Smartphones mit Windows Phone 7

Nokia will noch im laufenden Quartal die ersten Smartphones mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows auf den Markt bringen und damit Schwung in seine Aufholjagd bringen. Zuletzt bestimmte nicht mehr der jahrelange Marktführer, sondern Konkurrenten wie Apple und Google mit dem Android-Betriebssystem die Entwicklung in der Branche.

Auch der gemeinsame Netzwerkausrüster von Nokia und Siemens trumpfte mit einem Gewinn im abgelaufenen Vierteljahr auf. Der Betriebsgewinn von Nokia Siemens Networks aus dem fortlaufenden Geschäft belaufe sich auf sechs Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust von 31,5 Mio. Euro prognostiziert.