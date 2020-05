Nokia weitet Geschäft auf Server für Netzbetreiber aus

Nokia weitet sein Geschäft aus: Telekomunternehmen bekommen bei dem finnischen Konzern künftig auch speziell angepasste Server für ihre Netze. Gewöhnliche Computer-Hardware sei nicht ausreichend auf den Einsatz bei Netzbetreibern zugeschnitten, sagte Nokia-Manager Phil Twist zur Erklärung der Deutschen Presse-Agentur.

Die neue Technologie mit dem Namen AirFrame solle den Telekomanbietern helfen, die rapide steigenden Datenmengen zu bewältigen.

Die Idee dabei ist, die nötige Rechenarbeit von den jeweiligen Übertragungsstandorten abzuziehen und in der Computer-Cloud zu zentralisieren. Das werde die Netze flexibler machen und sei eine wichtige Voraussetzung für die Einführung der nächsten schnellen Datenfunkgeneration 5G. Die Nokia-Server können dabei auch mit der Netzwerk-Technik von konkurrierenden Anbietern zusammenspielen. Außerdem könnte Nokia mit der Zeit generell zu einem Ausrüster von Rechenzentren werden: Die Server seien auch außerhalb der Telekombranche einsetzbar, betonte Twist. AirFrame werde voraussichtlich im Schlussquartal dieses Jahres verfügbar sein, kündigte Nokia am Montag an.

Nokia konzentriert sich nach dem Verkauf der Handysparte an Microsoft auf das Geschäft als Netzwerkausrüster und will mit dem Kauf des Konkurrenten Alcatel-Lucent zur Nummer eins in der Branche aufsteigen.