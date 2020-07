Nokia will sich von Luxushandy-Sparte trennen

Der mit Verlusten kämpfende Handyhersteller Nokia will einem Medienbericht zufolge seine britische Luxus-Sparte Vertu verkaufen. Nokia hoffe auf einen Verkaufserlös von etwa 200 Millionen Euro, berichtete die „ Financial Times" auf ihrer Webseite am Sonntag. Potenzieller Käufer sei die Beteiligungsgesellschaft Permira.

Beide Seiten seien in fortgeschrittenen Verkaufsgesprächen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sei in die Verhandlungen eingebunden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Verkauf des Herstellers von Luxus-Telefonen sei aber noch nicht unter Dach und Fach.