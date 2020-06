Nordamerika und Japan machen Ericsson zu schaffen

Der weltgrößte Netzwerkausrüster Ericsson hat wegen eines schwachen Geschäfts in Nordamerika und Japan einen Dämpfer erhalten. Im ersten Quartal rutschte der Umsatz auf 47,5 Mrd. schwedische Kronen (5,2 Mrd. Euro) ab und lag damit 9 Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

Etwas bessere Geschäfte in China, dem Nahen Osten und Lateinamerika konnten das Minus lediglich begrenzen, aber nicht komplett auffangen. Der Nettogewinn sprang dagegen um gut drei Viertel auf 2,12 Mrd. Kronen nach oben. Vor einem Jahr hatte allerdings der Konzernumbau das Ergebnis noch spürbar belastet.