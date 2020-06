NSA-Enthüllungen sorgen für Boom bei Krypto-Handys

GSMK bietet seit Jahren selbst Mobiltelefone an, die all ihre Daten verschlüsseln. Der Preis für ein solches Handy liegt zwischen 1.300 bis 2.500 Euro. Die Zahl der Anfragen habe sich seit den Snwoden-Enthüllungen verfünffacht, sagt Rupp. Auch die Deutsche Telekom bietet mit dem Simko, einer speziellen Version des Samsung -Bestsellers Galaxy, ein teures Sicherheitshandy an. Das Simko ist in Deutschland für den Regierungsgebrauch zugelassen.

Regierungen um jeden Preis vermeiden will dagegen das sogenannte Guardian Project. Seine Programmierer haben eine kostenlose Software ins Netz gestellt, die die Sicherheitsvorkehrungen auf die Spitze treibt. Einmal installiert, nimmt Guardian nicht direkt Verbindung mit dem Internet auf, sondern leitet die Signale erst durch eine Vielzahl von Netzrechnern, die die Anfrage anonymisieren. Der Vorteil ist, dass die angewählte Webseite - ob nun Facebook oder Twitter - nicht mehr feststellen kann, wer welchen Dienst nutzt. Auch neugierige Sicherheitsbehörden tappen dann im Dunkeln. "Jedes Mal wenn es eine Krise gibt, ist unsere Software in aller Munde", sagt Guardian-Gründer Nathan Freitas. Derzeit sei das Programm vor allem in der Ukraine, der Türkei, Vietnam und Venezuela gefragt.

Absolute Sicherheit gibt es dennoch nicht. Jedes Handy sendet regelmäßig Informationen zu seinen Standort im Mobilfunknetz, damit Anrufe durchgestellt werden können. "Wenn man unerkannt bleiben will, sollte man sein Handy am besten zu Hause lassen", betont Freitas.