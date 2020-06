Nvidia erhält 1,5 Milliarden Dollar von Intel

Geldregen für den Grafikkarten-Spezialisten Nvidia: Das Unternehmen bekommt 1,5 Milliarden Dollar vom Chip-Riesen Intel. Damit wurde am Montag ein Patentstreit der beiden US-Konzerne beigelegt. Intel bekommt für die umgerechnet rund 1,16 Milliarden Euro eine Lizenz auf alle Nvidia-Technologien für sechs Jahre. Der Grafikchip-Konzern darf im Gegenzug zwar auch einige Intel-Technologien lizenzieren - das "Kronjuwel", die x86-Plattform, auf der immer noch der Großteil heutiger PC-Prozessoren basiert, ist aber nicht darunter.

Intel hatte selbst den ersten Schritt auf dem Weg zu dem teuren Lizenz-Deal gemacht. Anfang 2009 hatte der Halbleiter-Marktführer Nvidia verklagt. Es ging um die Frage, ob die bisherige Lizenz von Nvidia ausreicht, um sogenannte Grafik-Chipsets zu neuen Intel-Prozessoren zu verkaufen. Nvidia klagte zurück, drohte damit, einen eigenen x86-Prozessor zu entwickeln und zog sich schließlich aus dem Chipset-Geschäft zurück.

Zuletzt kündigte Nvidia zwar auch einen Hauptprozessor an, er soll aber auf der Architektur des Intel-Konkurrenten ARM basieren. Der Intel-Erzrivale AMD hatte 2006 den Nvidia-Konkurrenten ATI gekauft, um integrierte Chips zu entwickeln. Der Deal führte jedoch zu Milliardenverlusten und die Kombi-Prozessoren kommen erst jetzt auf den Markt. AMD-Chef Dirk Meyer trat ebenfalls am Montag nach zweieinhalb Jahren an der Spitze zurück.

(dpa)