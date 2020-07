Oberstes US-Gericht setzt Schritt gegen Patent-Trolle

Das Oberste US-Gericht hat die Patentierbarkeit von Computerprogrammen eingeschränkt, ohne jedoch ein Grundsatzurteil zu dem Thema zu fällen. Der Supreme Court entschied einstimmig, dass durch die bloße Umsetzung einer abstrakten Idee mithilfe eines Computers an sich noch kein Recht auf ein Patent entsteht.

Das am Donnerstag verkündete Urteil liefert keine eindeutige Kriterien, wann ein Schutz gewährt wird. Experten zeigten sich in ersten Stellungnahmen trotzdem überzeugt, dass Technologiefirmen nun leichter Angriffe sogenannter "Patent-Trolle" abwehren können. So werden Firmen bezeichnet, die sich geistiges Eigentum nur zum Zwecke von Klagen aneignen.