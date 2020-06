Österreich bei Digitalisierung nur auf Rang 13 in der EU

Der neue "Digitale Wirtschafts- und Gesellschaftsindex" wurde am Dienstag erstmals von der EU-Kommission vorgestellt. Spitzenreiter in Europa ist Dänemark, Schlusslicht Rumänien.

Untersucht wurden in dem Ranking der Internet-Verbindungsausbau (fixes und mobiles Breitband, Geschwindigkeit und Leistbarkeit), grundlegende und fortgeschrittene Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien, die Verbreitung von Online-Aktivitäten (Nachrichten, Musik, Spiele, Video on Demand, Internet-TV, Videoanrufe, soziale Medien, Online-Banking und -Shopping) sowie die Integration von digitaler Technologie in Unternehmen und im Handel (z.B. elektronische Rechnungen, soziale Medien und Cloud-Dienste) und in Verwaltung und Gesundheitswesen.