Österreich gehen die Techniker aus

ebenfalls eine Frau vor. Vorbilder gebe es genug. Doch der Schule allein die Schuld zu geben, sei zu leicht. „Die Jugendlichen bekommen das technische Verständnis, die Neugier von den Eltern auch nicht mehr mit“, kritisiert Stuller. „Zum Glück gibt es Selbstbaumöbel-Hersteller, damit manche den Umgang mit dem Schraubenzieher erlernen.“

Die Mechatronikerin

Ein Beispiel, dass auch eine Frau in einem „typischen“ Männerberuf punkten kann, ist Laura Zacharias. Die 17-Jährige macht bei der steirischen Knapp AG seit September 2009 eine Ausbildung zur Mechatronikerin, „für einen Mechatroniker verbindet sich der mechanische, der elektronische und den IT-Bereich“, sagt Zacharias, für die die Entscheidung, einen technischen Beruf zu ergreifen, sehr früh gefallen ist. „Ich habe mit meinem Vater daheim Haushaltsgeräte repariert und in der Schule wurde ich gefördert. Es gab Schnuppertage und die habe ich genutzt.“ Schnuppertage, Schnupperwochen – „da hat man schon eine Fuß in der Tür“, sagt Stuller und Frequentis-Personalchef Kariotis ergänzt: „Zehn Prozent der Praktikanten bleiben bei uns.“ Abgesehen von den (Ferial)Praktika, müsse die Kooperation zwischen Unternehmen und Schulen ausgebaut werden. Zwar gebe es diese hie und da, „aber wichtig ist, dass auch im außerschulischen System die Möglichkeit geboten wird, Forschung zu machen“, so Stuller. In die Nachmittagsbetreuung müsse Technik einfließen.

Geld verdienen

„Technik muss man spürbar machen“, sagt Daniel Ruckser. Er ist Schulsprecher der HTL-Rennweg und weiß, welchen Berufsweg er künftig einschlagen wird: Er will in die Raum- und Luftfahrt gehen. „Technik macht Spaß, Technik ist sinnvoll und man verdient noch dazu gutes Geld.“