Österreicher übernimmt Groupon-Auslandsgeschäft

Beim US-Internet-Rabattportal Groupon rückt ein Auslandsösterreicher in eine höhere Managementposition vor: Der Grazer Veit Dengler (43) wird als neuer Senior Vice President (SVP) für das internationale Geschäft des an der NASDAQ notierten Unternehmens zuständig, meldete Groupon am Montag. Dengler ist von der Schweiz aus für die Regionen EMEA und APAC ( Europa, Mittlerer Osten, Asien sowie Asien-Pazifik) tätig. Die Firma war zuletzt