Österreichische Unternehmen trauen der Cloud nicht

Prager, der auch Sprecher der IT Security Experts Group ist, warnt aber vor einer "Geiz-ist-Geil-Mentalität", bei der die falschen Aspekte bedacht werden. "Sicherheit kostet nicht viel Geld, sondern viel Nachdenken. Dabei sollte man vor allem darüber nachdenken, welche Daten ich in die Cloud stellen möchte und ob das überhaupt möglich ist." Heikle medizinische Daten hätten (vorerst) in der Cloud nichts verloren, bei inhaltlich unbedenklichen Daten sieht das aber wieder anders aus. Zudem sei der Standort, an dem die Daten gespeichert werden, wichtig - aus Sicht des Datenschutzes sowie aus wirtschaftlichen Gründen. "Junge Fachkräfte wollen bei den erfolgreichen Unternehmen arbeiten, die in den USA oder Taiwan sitzen, und nicht hier als Touristenführer arbeiten", sagt Höllwarth.

Um auch hierzulande wettbewerbsfähig bleiben zu können, wolle man den Datenschutz stärker in den Mittelpunkt rücken. Microsoft fordert unter anderem einen "New Deal", im Zuge dessen Wirtschaft und Politik stärker zusammenarbeiten sollen, um den Datenschutz zu reformieren. Auf Europa-Ebene arbeitet Microsoft bereits seit drei Jahren mit der Artikel 29-Datenschutzgruppe zusammen, in der alle 27 nationalen EU-Datenschutzbehörden vertreten sind. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit sei laut Microsoft, dass künftig der Datenverkehr auf allen Plattformen des Konzerns verschlüsselt werden soll.