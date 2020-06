Österreichs Firmen bei Cloud-Computing unter EU-Schnitt

Österreichs Unternehmen liegen bei der Nutzung von Cloud-Computing deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Nur zwölf Prozent der heimischen Betriebe nutzen die Möglichkeit, Computerressourcen von Drittanbietern im Internet in Anspruch zu nehmen. Im EU-Schnitt sind es hingegen 19 Prozent, wie Eurostat am Dienstag in Brüssel bekannt gab.

Beim Blick auf die einzelnen Länder liegt Finnland, wo 51 Prozent der Betriebe Cloud-Computing nutzen, klar an der Spitze und verweist Italien (40 Prozent) und Schweden (39 Prozent) auf die Plätze. Am unteren Ende der Skala finden sich hingegen Rumänien (fünf Prozent), Lettland und Polen (je sechs Prozent). Mit zwölf Prozent liegt Österreich im unteren Drittel.