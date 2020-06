Offiziell: Alibaba kündigt Börsengang an

Ob der Börsengang schon im April erfolgt, wie Medien spekulieren, wollte die Sprecherin nicht sagen. Der Finanzarm von Alibaba - wie das elektronische Zahlungssystem Alipay und der rasant wachsende Yu'E-Geldmarktfonds -ist nicht Teil des Börsengangs.

Die Entscheidung für New York ist ein schwerer Schlag für den Finanzplatz Hongkong, mit dem Alibaba lange verhandelt hatte. Doch wollte die Börse der Hafenmetropole die gewünschte Führungsstruktur nicht zulassen. Gründer Jack Ma und andere Top-Manager wollen damit die Kontrolle behalten, was nach den Vorschriften in den USA möglich ist.

Der Onlinehändler Alibaba steht für 80 Prozent des elektronischen Handels in China und ist so etwas wie ein Amazon-Pendant. An Alibaba sind der japanische Mobilfunker Softbank und Yahoo beteiligt.