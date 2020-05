Oracle-Gründer Larry Ellison gibt Konzernführung ab

Beim SAP-Rivalen Oracle endet eine Ära: Gründer Larry Ellison gibt die Führung des Software-Konzerns ab. Der 70-Jährige will künftig dem Verwaltungsrat vorstehen und zugleich als Technikchef im operativen Geschäft bleiben. Die bisherigen Stellvertreter Mark Hurd und Safra Catz sollen Ellison in einer Doppelspitze ersetzen. Ellison war bisher der einzige Chef von Oracle seit der Gründung von 1977.

Hurd soll sich um Verkauf, Marketing und Strategie kümmern, wie Oracle nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Catz bleibt zuständig für Finanzen und übernimmt die Bereiche Recht und Produktion. Ellison, der kürzlich 70 Jahre alt wurde, wolle sich weiterhin in Vollzeitarbeit dem Unternehmen widmen, heißt es in der Mitteilung.