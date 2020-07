Oracle will Micros für fünf Milliarden Dollar kaufen

Oracle will für mehr als fünf Milliarden Dollar (3,69 Mrd. Euro) die Software-Schmiede Micros Systems übernehmen. Die Verhandlungen könnten aber auch noch scheitern, hieß es in Medienberichten am Dienstag unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Micros produziert Spezial-Programme für Einzelhändler und Restaurants. Analysten gehen davon aus, dass Oracle-Rivalen wie IBM oder SAP noch höhere Gebote vorlegen könnten. Oracle lehnte eine Stellungnahme ab, bei Micros war zunächst niemand zu erreichen. Micros-Aktien stiegen an der New Yorker Börse angesichts der Nachricht um 15 Prozent.