ORF wehrt sich gegen Google und Internet-Werbefilter

"Dubiose Geschäfte" und "digitale Wegelagerei" nannte es die " Frankfurter Allgemeine Zeitung" im Sommer, von "Marktmacht-Missbrauch" spricht nun der ORF. Die Rede ist von der deutschen Eyeo GmbH, deren Internet-Werbefilter " Adblock Plus" von weltweit über 60 Millionen Menschen genutzt wird, und es geht um die Kooperation von Eyeo mit Google. Der Internet-Konzern zahlt nämlich dafür, dass Google-Werbung von " Adblock Plus" nicht gefiltert wird und bei Usern landet. Der ORF hat am Montag deshalb eine Sachverhaltsdarstellung an die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) übermittelt.