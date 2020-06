Osram klagt Samsung und LG

Die Siemens-Lichttochter Osram hat in den USA und in Deutschland Klagen gegen Samsung und Firmen der LG-Gruppe eingereicht. Wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte, verletzten die Firmen grundlegende Osram-Patentrechte bei Leuchtdioden (LED). Am Dienstag solle darüber hinaus Klage gegen LG in China eingereicht werden.

Unterlassung und Schadenersatz

„Mit den Klagen gegen Firmen der Samsung- und LG-Gruppe bezwecken wir, die unbefugte Nutzung unserer wertvollen Technologie zu verhindern“, sagte Aldo Kamper, Chef von Osram Opto Semiconductors. Neben der Klage auf Unterlassung strebt Osram auch Schadenersatz an. Wichtige Wettbewerber hätten die Patente anerkannt, in dem sie kostenpflichtige Lizenzen erworben hätten, sagte Kamper. Das Unternehmen wolle erreichen, dass Samsung und LG die Osram-Technologie nicht weiter nutzen und Produkte, welche die Technologie beinhalten, auch nicht mehr importieren dürften.

Im Detail geht es bei den Klagen laut Osram um weiße und oberflächenmontierbare Leuchtdioden. Solche Produkte werden zum Beispiel bei mit LED hinterleuchteten Fernsehgeräten oder Computermonitoren verwendet.