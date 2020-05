Panasonic erhöht Jahresziele - Umbau zahlt sich aus

Nach einem Gewinnsprung im zweiten Geschäftsquartal hob der japanische Traditionskonzern am Donnerstag seine Prognose für das Geschäftsjahr 2013/14 überraschend kräftig an. In den drei Monaten bis Ende September stieg das operative Ergebnis um 69 Prozent auf umgerechnet rund 612 Millionen Euro. Der Umsatz legte um drei Prozent auf rund 14 Milliarden Euro zu.