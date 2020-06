Panasonic trennt sich von weiterer Verlustsparte

Mit der Trennung von einer weiteren verlustbringenden Sparte treibt der Panasonic -Konzern seinen Umbau voran. Das Sanyo-Fernsehergeschäft in den USA werde an die ebenfalls japanische Funai Electric abgegeben, sagte ein Panasonic-Sprecher am Sonntag und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung „Nihon Keizai“. Im Gegenzug erhalte Panasonic jährliche Lizenzzahlungen.