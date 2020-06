Pandora: Ernüchterung nach Börsenfeuerwerk

Pandora

Internetradio

Pandora

Internetradio

Pandora

Vereinigten Staaten

Pandora

Pandora

Pandora

Pandora

in den vergangenen Tagen angehoben. Letztlich kosteten die Aktien bei ihrem Debüt 16 Dollar, wasinsgesamt mit 2,6 Milliarden Dollar bewertete. Dabei schreibt dasanhaltende Verluste. Laut Marktforschern hältaber etwa die Hälfte des Marktes für kommerziellesin den. Für andere Länder fehlen noch die nötigen Lizenzen für die Songs. Mit den Einnahmen aus dem Börsengang von 235 Millionen Dollar könnteüber die Grenzen derhinaus wachsen.hat mehr als 90 Millionen registrierte Nutzer und jede Sekunde kommt ein neuer hinzu. Kritiker bezweifeln indes, dass esselbst bei einem starken weiteren Wachstum gelingen wird, Gewinn zu machen. Allein von Februar bis April verlor das Unternehmen neun Millionen Dollar.muss für die Musikstücke Lizenzgebühren zahlen. Hören mehr Leute die Musik, muss das Unternehmen auch tiefer in die Tasche greifen. Geld kommt vor allem durch Werbung in die Kasse.

Verluste hat Pandora mit vielen Internetfirmen gemein, die an die Börse streben. Mancher Beobachter fühlt sich derzeit an die Blase zu Zeiten der New Economy erinnert. Als das Online-Netzwerk LinkedIn Mitte Mai