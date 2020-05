Philips profitiert von Sparkurs und Neuausrichtung

Im umsatzträchtigsten Geschäft mit der Gesundheitstechnik, in dem die Niederländer auch mit der deutschen Siemens oder dem US-Konzern General Electric konkurrieren, hielt sich der Umsatz zwar auf dem Vorjahresniveau, die Aufträge gingen aber quer durch fast alle Regionen zurück. Nur China und Indien stachen mit Zuwächsen heraus. Der Gewinn der Sparte stieg leicht. Bei der Konsumelektronik half Philips eine starke Nachfrage nach Geräten wie Rasierern und Zahnbürsten. Sowohl in den Schwellenländern als auch in Nordamerika legten die Erlöse kräftig zu, während sie in Europa stabil blieben. Beim Gewinn legte die Sparte zu.