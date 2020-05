Philips trennt sich von Lichtgeschäft

Zugleich kündigte Philips an, dass die Gewinnziele für 2014 nicht erreicht werden können. Der operative Ertrag werde in der zweiten Jahreshälfte leicht unter dem Niveau des Vorjahres bleiben. Als Grund nannte Philips den Produktionsstopp in einem US-Werk für Medizintechnik, der den Konzern mit rund 100 Mio. Euro belaste.

Die Sparte Lichttechnik mit sieben Milliarden Euro Umsatz solle unter der Marke Philips eine eigene Gesellschaft werden und Optionen für "alternative Eigentümerstruktur und direktem Kapitalmarktzugang" ausloten. Philips-Aktien legten zu Börsenbeginn um drei Prozent zu.