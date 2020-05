Philips verkauft Unterhaltungselektronik nicht an Funai

Der geplante Verkauf an Funai für 150 Millionen Euro war im Januar bekanntgegeben worden. Funai habe gegen die Verträge verstoßen. Nun kündigte Philips aber an, die Japaner wegen des entstandenen Schadens zur Kasse zu bitten und dafür vor das Internationale Schiedsgericht zu ziehen. Das Audio- und Video-Geschäft von Philips hat seinen Sitz in Hongkong und wurde in Woox Innovations umbenannt. Das Unternehmen setzt jährlich 1,2 Milliarden Euro um und schreibt laut Philips schwarze Zahlen. Die Niederländer hatten stets geklagt, kaum mit den günstigeren Konkurrenten aus Südkorea, Samsung und LG Electronics, mithalten zu können.