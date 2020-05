Pinterest holt sich 225 Millionen US-Dollar Risikokapital

Laut Informationen von AllThingsDigital konnte das soziale Netzwerk Pinterest in einer weiteren Finanzierungsrunde 225 Millionen US-Dollar einnehmen. Die Bewertungsgrundlage hierfür soll bei 3,8 Milliarden US-Dollar für das gesamte Unternehmen gelegen haben. Damit konnte das Unternehmen in nur acht Monaten stark zulegen. Im Februar wurden noch 200 Millionen US-Dollar an frischen Mitteln lukriert, das Unternehmen wurde damals