Pioneers Festival: "Netzwerken ist das Wichtigste"

Man wolle inspirieren, Wissen vermitteln und Verbindungen herstellen, erklärte Veranstalter Furian. Vor allem in Europa sei es wichtig, sich über die Grenzen hinweg zu vernetzen. In der Start-up-Acadamy, einem von drei Räumen des Festivals, präsentierten am Mittwochvormittag Start-ups in 90-Sekunden-Pitches ihre Ideen und tauschten Know-how aus. Risikokapitalgeber und erfahrene Gründer gaben Feedback.

In der Arena nebenan stellte sich Evernote-Gründer Phil Libin den Fragen des Publikums und vermittelte Einblicke in die Arbeitsweise eines international erfolgreichen Start-ups. "Gründer seien oft enthusiastisch und voller innovativer Ideen. Sie würden in der Ideenfülle jedoch häufig die Entwicklung des eigenes Produktes aus den Augen verlieren, meinte der Evernote-Gründer.