Post baut digitale Services für Geschäftskunden aus

Mit dem Invoice-Management-System von Scanpoint bietet die Österreichische Post AG ihren Geschäftskunden seit Jahren eine intelligente und zeitsparende Komplettlösung für die digitale Rechnungserfassung und -verarbeitung. Die Post hat das digitale Rechnungsmanagement vor kurzem weiter optimiert und bietet seinen Kunden nun auch die Verarbeitung der neuen XML-Rechnungsstandards ZUGFeRD und ebInterface an. Der deutsche Standard für e-Billing – ZUGFeRD – als auch das österreichische Äquivalent ebInterface haben mit der verpflichtenden elektronischen Rechnungsstellung an den Bund seit letztem Jahr an Bedeutung dazugewonnen.

Die funktionierende Einbettung in die bestehende Invoice-Lösung von Scanpoint ist daher ein entscheidender Schritt, um weiterhin garantieren zu können, dass der Service funktional, gesetzeskonform und kompatibel bleibt. Die Integration der digitalen Rechnungsstandards für Österreich und seinen wichtigsten Handelspartner Deutschland stellt eine lückenlose und reibungsfreie Weiterverarbeitung mit den Services der Post-Tochter sicher.