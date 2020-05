Qualcomm soll an BlackBerry interessiert sein

Die Versteigerung des BlackBerry-Konzerns nimmt Fahrt auf. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll auch Qualcomm interessiert sein, bei dem strauchelnden Handy-Hersteller einzusteigen. Der Chip-Produzent soll zusammen mit den BlackBerry Co-Gründern Mike Lazaridis und Doug Fregin, die nicht mehr für das Unternehmen arbeiten, ein Kaufangebot abgeben. Auch der US-Investor Cerberus, der unter anderem in Waffenhersteller, Söldnerunternehmen und die Bawag investiert hat, könnte bei dem Aufstellen des Übernahmepreises helfen.

Qualcomm könnte vor allem aufgrund von BlackBerrys Patenten an dem Unternehmen interessiert sein und so sein eigenes Patent-Portfolio stärken. Cerberus hat schon in der Vergangenheit in marode Unternehmen investiert – unter anderem auch in kanadische. So hat Cerberus 2004 die Fluglinie Air Canada vor der Pleite bewahrt.