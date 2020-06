Qualcomm: Zeiten der Engpässe im Netz dauern an

Die Mobilfunk-Betreiber arbeiten mit Hochdruck an den Netzen der Zukunft, um für die wachsenden Datenströme auch in den kommenden Jahren gerüstet zu sein. Doch auch mit den neuesten Technologien werden die Zeiten der Engpässe nicht zu Ende sein, schätzt Paul Jacobs, Vorstandsmitglied des Chipspezialisten Qualcomm. „Netzspektren werden in einer bestimmten Weise immer limitiert sein“, sagte der Manager im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur auf dem Mobile World Congress am Dienstag. Die Nachfrage nach Bandbreite werde auch künftig kontinuierlich steigen.

Die Debatte um Netzneutralität wird nach Einschätzung von Jacobs deshalb auch weitergehen. Seiner Auffassung nach gebe es schon Anwendungen, etwa im Gesundheitswesen, für die eine vorrangige Behandlung im Netz sichergestellt werden müsste. Derzeit werde die Debatte jedoch sehr im Schwarz-Weiß-Schema geführt. Das werde sich aber auch bald ändern.

Auf dem Mobile World Congress demonstrieren Telekom-Provider und Netzwerkspezialisten, wie sich die Netze der Zukunft für das Internet der Dinge und zahlreiche neue Anwendungen beschleunigen lassen. „Es geht immer schneller und schneller, mit 300 Megabit pro Sekunde, mit 600 Megabit, wir können hier bereits in Barcelona eine dramatische Beschleunigung sehen“, sagte Jacobs. Die Deutsche Telekom hegt indes Pläne für ein paneuropäisches Mobilfunknetz. Dieses soll Europa die Möglichkeit geben, sich stärker gegenüber den USA zu positionieren.