Ranking: Google ist grünstes IT-Unternehmen

Google, Cisco und Dell fallen zudem positiv auf, weil sie für ihre Infrastruktur weltweit mittlerweile mehr als 20 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energieträgern einsetzen. Oracle ist nach wie vor an letzter Stelle, weil verabsäumt wurde, den Energieverbrauch hinsichtlich Erneuerbarer als auch fossiler und nuklearer Energieträger offenzulegen.

"Einfluss ihrer Innovationskraft nutzen"

Während Unternehmen wie Cisco, IBM, Ericsson und Fujitsu verstärkt Lösungen hinsichtlich Erneuerbarer Energieträger anbieten, mangelt es bei vielen Unternehmen an Verantwortung zu politischer Führung. „IT-Unternehmen müssen ihren Einfluss und ihre Innovationskraft dazu nutzen, um den Widerstand konventioneller Energie-Konzerne zu überwinden, die den Status Quo mit Kohlekraft, Öl und Atomenergie beibehalten wollen und den Wandel in Richtung Erneuerbarer Energie blockieren“, so Sprinz.

Apple fehlt im Ranking

Apple wurde im Rahmen des Cool IT-Ranking laut Angaben von Greenpeace dieses Mal noch nicht ausgewertet. " Apple hat sich in dem Bereich der IT-Lösungen, die etwas zum Klimaschutz beitragen, eher zurückhaltend gezeigt und ist daher im Ranking nicht vertreten. Wir würden uns natürlich wünschen, dass Apple sich auch in dem Bereich engagieren würde", so Sprinz zur futurezone. Im nächsten Cool IT-Ranking sollen sowohl Apple als auch Facebook allerdings vorraussichtlich vertreten sein.