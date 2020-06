Reiche sollen Start-ups fördern

Cernko plädiert auch für ein Umdenken bei den Vermögenden: „Es kann doch nicht so sein, dass alles in den Vermögenserhalt und in die Vermögenssteigerung geht.“ Und da spreche er nicht gegen, sondern für das Bankengeschäft. „Es ist auch für Banken langfristig nicht gesund, dass Unternehmen im Rahmen der Kreditvergabe so stark von uns abhängig sind.“ Zudem sei eine der Intentionen des Banken-Reformpakets Basel III, alternative Finanzierungsformen zu stärken und Alternativen zum Kredit zu etablieren. „Ob das nun Crowdfunding ist, Venture Capital oder ob es Anleihen oder Börsengänge sind, es muss viel mehr Geld von privater Seite in die Unternehmen und in Startups gesteckt werden, damit neue Ideen realisiert werden können.“ Der klassische Kredit sei ohnehin völlig ungeeignet dafür, Startups zu fördern.