RIM will Inhalte von Disney und Sony anbieten

Der Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) hat im Kampf um Anschluss an die enteilte Konkurrenz prominente Partner für seinen App-Store gewonnen. Künftig werde die „BlackbBerry World“ Filme, TV-Sendungen und Musik unter anderem von Walt Disney, Sony, Universal Music und Warner Music enthalten, teilte das kanadische Unternehmen am Montag mit.