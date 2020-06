RIM will Kunden mit Gratis-Apps besänftigen

Nach den jüngsten weltweiten Blackberry-Pannen bietet Hersteller Research In Motion ( RIM) seinen Kunden als Wiedergutmachung kostenlose Apps an. Die gesamte Auswahl an Premium-Anwendungen stehe ab Mittwoch für vier Wochen zum Herunterladen zur freien Verfügung, kündigte der kanadische Smartphone-Konzern am Montag an. Daneben erhielten Firmenkunden umsonst einen Monat technische Unterstützung.

Datenstau als Ursache

Konzern-Co-Chef Mike Lazaridis versprach zudem, dass RIM alle nötigen Schritte ergreifen werde, um künftig solche Verbindungsstörungen zu vermeiden. In der vorigen Woche hatten technische Probleme bei RIM zu massiven Netzausfällen geführt. Millionen Nutzer konnten mehrere Tage nicht auf das Internet zurückgreifen und keine E-Mails abrufen. Das Unternehmen machte einen Datenstau nach einer technischen Umstellung dafür verantwortlich.

Bei dem vor allem bei Geschäftskunden beliebten Smartphone-Hersteller gab es schon in der Vergangenheit Pannen, jedoch nicht so flächendeckend. RIM hat weltweit 70 Millionen Kunden und konnte in den vergangenen Jahren vor allem in Schwellenländern zulegen. Allerdings setzt dem Konzern die starke Konkurrenz wie etwa Apple mit seinem Verkaufsschlager iPhone mächtig zu. RIM senkte bereits mehrfach seine Geschäftsprognosen. Zudem streicht das Unternehmen derzeit etwa jede zehnte Stelle.