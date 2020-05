Rocket Internet-Aktie stürzt beim Börsendebüt ab

Die Aktien von Rocket Internet sind bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse abgestürzt. Die Papiere rutschten am Donnerstag in den ersten Handelsminuten auf 38,00 Euro ab und lagen damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 42,50 Euro. Der erste Kurs des Berliner Unternehmens leuchtete noch bei 42,50 Euro auf.

Die Internet-Holding der Berliner Startup-Unternehmer Oliver, Marc und Alexander Samwer hatte die Preisspanne voll ausgereizt. Auch die Papiere des Online-Modehändlers Zalando, die am Mittwoch ihr Börsendebüt gaben, verloren massiv an Wert und notierten zehn Prozent im Minus.