Rocket Internet: Bereits Nachfrage für alle Aktien

Es bestehe bereits Nachfrage nach Aktien über die gesamte Preisspanne hinweg, sagte Rocket-Internet-Mitgründer und Vorstandschef Oliver Samwer am Mittwoch in Frankfurt. „Dass heute schon genug Orders vorliegen, zeigt das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen Rocket und sein Team.“

Rocket Internet will am 9. Oktober an der Frankfurter Börse starten. Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 35,50 Euro bis 42,50 Euro festgelegt. Im außerbörslichen Handel wurden die Papiere am Mittwoch bereits weit über dieser Preisspanne gehandelt. „Wir hoffen, dass der Börsengang auch als Katalysator dient für den gesamten Technologiesektor in Deutschland, für die Motivation von Gründern und vielleicht für den gesamten Standort“, sagte Samwer.