Runtastic will global bekannter werden

Runtastic ist sehr schnell gewachsen. CEO Florian Gschwandtner hat die Fitness-App, die via GPS am Handy aufzeichnet, wie viele Kilometer der User in welcher Zeit läuft, 2009 mit drei Freunden entwickelt. 2013 kaufte sich der deutsche Springer-Konzern bei Runtastic ein, die vier Gründer und Mitgesellschafter sind nun Millionäre. Umsatz- und Gewinnzahlen verrät Runtastic nicht. Nur so viel: Man habe es bereits nach eineinhalb Jahren in die Gewinnzone geschafft. "Im ersten Jahr haben wir auch für Dritte Apps entwickelt. So haben wir uns finanziert", sagt Runtastic-Marketingchef Johannes Knoll. Die Bilanzsumme der runtastic GmbH hat sich von 2012 auf 2013 von 2 auf knapp 4 Mio. Euro verdoppelt.

"Wir haben geschaut, dass wir so schnell wie möglich groß werden", so Knoll am Montag zur APA. Nun gehe es darum, die Marke auch außerhalb der Kernmärkte Deutschland und Österreich bekannt zu machen. In den USA gebe es da noch großes Potenzial. Auf dem US-Markt tummeln sich mehrere große Anbieter von Fitness-Apps, bekannt sind etwa Runkeeper oder Nike+.