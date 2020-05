Samsung-CEO fordert Abkehr von "alten Gewohnheiten"

Lee betonte zudem, wie hart der immer noch anhaltende Patent-Krieg mit Apple für das Unternehmen sei. So würde Samsung Apple in Summe mehr als eine Milliarde US-Dollar an Schadenersatz schulden. Zudem sei ihm zufolge Samsung „einer der sichersten Arbeitgeber der Branche.“ 2013 gab es zahlreiche Unfälle, beispielsweise ein Gas-Leck in einer südkoreanischen Halbleiter-Fabrik, bei dem eine Person getötet sowie vier weitere verletzt wurden. Des weiteren kam es Anfang August zur Explosion eines Wassertanks, bei dem drei Arbeiter getötet wurden.