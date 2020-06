Samsung: Drei Milliarden Dollar für Smartphone-Fabrik

Samsung will offenbar drei Milliarden Dollar in ein zweites Smartphone-Werk im Norden Vietnams investieren. Ein entsprechender Antrag sei gestellt worden, verlautete am Montag aus Kreisen der Provinzregierung von Thai Nguyen. Der Apple-Rivale hat dort bereits im März eine Fabrik eröffnet, in die zwei Milliarden Dollar investiert worden waren. Samsung lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Die Südkoreaner investieren in Vietnam, um die Produktionskosten zu drücken und besser mit neuen chinesischen Anbietern wie Lenovo und Xiaomi konkurrieren zu können, die Samsung mit Billig-Smartphones das Wasser abgraben.