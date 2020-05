Samsung muss Apple 290 Millionen Dollar zahlen

In den USA haben Geschworene Samsung eine Strafe von 290 Mio. Dollar (215,3 Mio. Euro) aufgebrummt, weil Samsung patent-geschützte Technik von Apple kopiert haben soll.

Apple hat im Dauer-Patentverfahren gegen Samsung in Kalifornien einen Großteil der hohen Schadenersatzzahlung bestätigt bekommen. Die ursprüngliche Summe von gut 1 Milliarde Dollar ist nach einem zweiten Prozess um rund 100 Millionen gesunken. Samsung hatte eine drastische Reduzierung verlangt. Es steht allerdings noch ein Berufungsverfahren an. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, müsste Samsung insgesamt knapp 930 Mio. Dollar an Apple überweisen.

In dem am Donnerstag abgeschlossenen zweiten Prozess sprachen die Geschworenen dem iPhone-Konzern am Donnerstag rund 290 Mio. Dollar zu. Sie sollten einen neuen Betrag bestimmen, nachdem Richterin Lucy Koh über 400 Mio. Dollar von dem ursprünglichen Milliarden-Schadenersatz wegen Fehlern der ersten Geschworenen gestrichen hatte.