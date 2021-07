Samsung und LG überlegen, in den USA zu produzieren

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung prüft angesichts wachsender Sorgen wegen der protektionistischen Politik der neuen US-Regierung den Bau eines Werkes für Haushaltsgeräte in den USA. Samsung habe noch nicht entschieden, welche Summen investiert werden sollten, sagte ein Insider am Donnerstag. Auch wo der Produktionsstandort errichtet werden solle, sei noch nicht klar. Der Konzern teilt lediglich mit, es werde weiterhin der Bedarf an neuen Investitionen in den USA geprüft.