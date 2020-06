SanDisk kauft Flash-Hersteller um 1,1 Mrd. Dollar

Fusion-io, wo Apple -Mitgründer Steve Wozniak als Chef-Forscher angeheuert hat, schreibt seit fünf Quartalen Verluste. Dennoch geht SanDisk davon aus, dass sich die voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossene Übernahme ab der zweiten Jahreshälfte 2015 bezahlt machen wird. SanDisk-Aktien legten am Montag in New York 2,4 Prozent auf 100,82 Dollar zu. Fusion-io-Papiere schnellten fast 23 Prozent in die Höhe und wurden zu 11,41 Dollar gehandelt.