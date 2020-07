SAP baut für Cloud-Ausbau um: 2000 Stellen betroffen

Schon im vergangenen Jahr waren gut 2000 Stellen weggefallen und etwa ebenso viele dazugekommen. In Deutschland waren damals rund 300 Mitarbeiter betroffen, von denen inzwischen 200 intern einen anderen Job gefunden haben. Für die übrigen hundert gebe es eine Lösung bis Ende diesen Monats, sagte Ries. Kündigungen gab es nicht. Der Konzern hatte sich damals monatelang mit dem Betriebsrat in Deutschland gestritten. Das will der Vorstand unter Leitung von Bill McDermott nun offenbar vermeiden. Auf Anregung der Sozialpartner werde in Europa ein freiwilliges Ausscheiden gegen Abfindung angeboten, erklärte Ries. Zudem gäbe es in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA die Möglichkeit einer Vorruhestandsregelung.