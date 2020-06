SAP bereitet Umbau von Service- und Wartungsgeschäft vor

SAP will unter dem Titel "One Service" sein Dienstleistungs- und Wartungsgeschäft umbauen. Der Konzern bietet mehr und mehr Software auch zur Miete und nicht mehr nur zum Kauf an. Der Service für beide Bereiche soll künftig aus einer Hand kommen. Wie genau der Umbau aussehen soll, ist bislang nicht bekannt. Auch welche Auswirkungen die Veränderungen für die Mitarbeiter haben, ist noch unklar. Der Betriebsrat hat in dem Zusammenhang vorsorglich den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Mitte 2015 ausgehandelt.

Laut Geschäftsbericht waren 2013 rund 15 000 der damals noch 67 000 Mitarbeiter in der Beratung und sonstigen Services beschäftigt. SAP hatte in diesem Jahr einen großen Personalumbau angestoßen und für etwa drei Prozent der Mitarbeiter neue Stellen gesucht. Erstmals in der Geschichte waren betriebsbedingte Kündigungen Thema. Außerdem teilte SAP mit, dass Steve Singh, Chef des von SAP übernommenen Softwareanbieters Concur, ins das Global Management Board aufrückt.