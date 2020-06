SAP schloss Milliarden-Zukauf von Concur ab

SAP hat den größten Zukauf seiner Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Die Übernahme der Concur Technologies sei abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. SAP hatte die Transaktion mit einem Volumen von 6,2 Milliarden Euro im September angekündigt.

Concur ist ein Spezialist für Programme zum Organisieren und Abrechnen von Dienstreisen und bietet seine Software überwiegend als Cloud-Programme, also zur Miete über das Internet, an. In den vergangenen drei Jahren hat SAP das als zukunftsträchtig geltende Cloud-Geschäft rasch durch mehrere Milliardenübernahmen in den USA ausgebaut.