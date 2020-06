SAP sieht sich auf Wachstumskurs

Der deutsche Konzern SAP sieht auch im vierten Quartal 2011 kein Abreißen der Nachfrage nach Firmen-Software. „Die Unternehmen investieren weiterhin strategisch in Innovationen“, sagte SAP-Co-CEO Jim Hagemann Snabe der Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“.

Eine zunehmende Vorsicht der Kunden bei Investitionen in neue Software-Produkte angesichts trüber Konjunkturaussichten im Zuge der Staatsschuldenkrise kann Snabe demnach nicht erkennen. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen Unternehmen Marktentwicklungen besser vorhersehen, schneller reagieren und genauer steuern. Das geht nur mit innovativer Software“, sagte Snabe, der SAP zusammen mit Bill McDermott führt.

Erst Ende Oktober hatten Snabe und McDermott bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal erklärt, dass am Jahresende die Software- und Service-Erlöse bei konstanten Wechselkursen wohl 12 bis 14 Prozent über der bisherigen Bestmarke von 9,87 Milliarden Euro aus dem Jahr 2010 liegen dürften.

Weitere Zuwächse angepeilt

Auch für das kommende Jahr geht Snabe nach eigenen Worten von weiteren Zuwächsen aus. Um das für 2015 angepeilte Ziel von 20 Milliarden Euro Umsatz zu erreichen, benötige der Weltmarktführer für Unternehmens-Software ein durchschnittliches Umsatzplus von zehn Prozent pro Jahr. „Wir wollen da keine Kurve wie bei einem Hockey-Schläger haben, sondern kontinuierliches Wachstum“, sagte Snabe dem Blatt.

Zur Verwendung des hohen Bargeldbestands sieht Snabe verschiedene Möglichkeiten. „Das fängt mit der Dividende an. Wir haben bereits im Vorjahr die Ausschüttung an unsere Aktionäre erhöht“, merkte der Manager an. „Zudem haben wir angekündigt, Aktienrückkäufe zu prüfen.“ Auch könne das Geld für Zukäufe ausgegeben werden, die SAP strategisch stärkten. Dies könne im Kerngeschäft sein, bei der In-Memory-Technologie, Cloud-Computing, Mobillösungen oder auch in neuen Bereichen, sagte Snabe.