SAP stellt Software auf neue Technologie um

Der Softwarekonzern SAP hat die nächste Generation seines Programmpakets zur Steuerung von Unternehmen vorgestellt. Die neue Version der „Business Suite“, wie das Bündel von Software für verschiedene Anwendungen in Firmen genannt wird, sei die wichtigste Neuerung seit über zwei Jahrzehnten, erklärte Vorstandschef Bill McDermott am Dienstag in New York. Damals hatte SAP das lange Zeit erfolgreiche System „R3“ eingeführt. Das neue Produkt nutzt die von SAP entwickelte Hana-Technologie, mit der große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden können.

Firmenlenker hätten mit der Suite „S/4HANA“ viel schneller als bisher aktuelle Daten als Entscheidungsbasis zur Hand und könnten ihre Geschäftsabläufe vereinfachen, sagte McDermott. Zudem sei die Benutzeroberfläche so verbessert und die benötigte Datenmenge so stark reduziert worden, dass Manager die Programme unterwegs per Smartphone nutzen können. Die neue Software soll es den Unternehmen erleichtern, mit dem jüngsten Schub der Digitalisierung in der Wirtschaft neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zum Geschäftspotenzial von S/4HANA sagte McDermott nichts.